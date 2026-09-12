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Царьград

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Посол КНР в Москве призвал ШОС противодействовать блоковым конфликтам

Посол КНР в Москве призвал ШОС противодействовать блоковым конфликтам

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй призвал Шанхайскую организацию сотрудничества активно противодействовать блоковой конфронтации, поддерживая международный порядок на базе ООН и международного права, оставаясь сторонником мультилатерализма.

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