Десять лет назад состоялся учредительный съезд Народного фронта

Сегодня, 11 июня, исполняется ровно 10 лет с момента первого учредительного съезда Народного фронта. До этого он два года существовал как широкая общественная коалиция, а с 2013 года работает как президентское движение.
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