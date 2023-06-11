smi.today

4 386 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Чушь собачья! Ради пенсии?! Ага, а то генсеки на пенсии нищенствовали, соль и спички занимали у соседей... Меченного ...Горбачев сознател...
  • Валентин Щербаков
    Дерьмо пиндосовское этот Блинкен...«Гигантский трудо...
  • Ольга Кудровец
    Откуда знания черпаем?А не засланный ли...

Десять лет назад состоялся учредительный съезд Народного фронта

Десять лет назад состоялся учредительный съезд Народного фронта

Сегодня, 11 июня, исполняется ровно 10 лет с момента первого учредительного съезда Народного фронта. До этого он два года существовал как широкая общественная коалиция, а с 2013 года работает как президентское движение.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх