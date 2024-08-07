Связисты удвоили скорость передачи данных в аэропорту Челябинска

Мобильные операторы подготовились к росту числа пассажиров в челябинском аэропорту. C начала 2024-го количество абонентов МегаФона в аэропорту Челябинска выросло почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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