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Проживший 12 дней в лесу без еды грибник: "Держался на болотной воде и клюкве"

Проживший 12 дней в лесу без еды грибник: "Держался на болотной воде и клюкве"

Hendrik Schmidt/TASS Грибник, проживший 12 суток без еды в холодном лесу под Архангельском, рассказал РЕН ТВ, что продержаться ему помогла болотная вода и клюква.

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