В Адыгее сотрудники полиции приняли участие в круглом столе, посвященном профилактике наркомании среди несовершеннолетних

В рамках первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2025» на базе Майкопского политехнического колледжа состоялся круглый стол на тему «Профилактика совершения правонарушений и употребления психоактивных и наркотических веществ среди несовершеннолетних».
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