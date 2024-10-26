В Татарстане с начала года ввели 2 млн 921 тыс. кв. м. жилья

В Татарстане по состоянию на 26 октября введено 2 млн 921 тыс. кв. м. жилья. Это 93% от плана, доложил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, чьи слова приводит пресс-служба Раиса республики.