День ниндзя отметят любители восточной культуры в России 5 декабря 2023 года Анна ЧернышоваНа календаре вторник, 5 декабря 2023 года, все любители японской культуры Российской Федерации празднуют национальный праздник страны восходящего солнца — «День ниндзя».
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