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«Теперь им тяжко»: Никита Кологривый от том, почему артисты бегут из России

«Теперь им тяжко»: Никита Кологривый от том, почему артисты бегут из России

Актер поделился своим мнением о будущем российского кино. Никита Кологривый Anatoly Lomokhov/Global Look PressНикита Кологривый имеет все шансы повторить судьбу Александра Петрова, которого одно время звали сниматься буквально в каждый новый проект.

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