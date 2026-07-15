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Политика как она есть

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Кушанашвили высмеял падение Дмитрия Диброва

Кушанашвили высмеял падение Дмитрия Диброва

Шоумен Отар Кушанашвили высмеял падение телеведущего Дмитрия Диброва на вечеринке. В своей передаче «Каково?!» на YouTube он призвал знаменитость учитывать свой возраст и выбирать более спокойные занятия.

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