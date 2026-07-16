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Газета «Культура»

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В российских музеях стартует неделя кинопоказов ко Дню ВМФ

В российских музеях стартует неделя кинопоказов ко Дню ВМФ

По инициативе Музея Победы с 24 по 30 июля в музеях — участниках Международного проекта «Территория Победы» и Ассоциации исторических и военно-исторических музеев пройдут показы документальных фильмов о великих флотоводцах.

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