Apple планирует модернизировать Siri с помощью ИИ

Apple планирует модернизировать Siri. Компания хочет провести крупное ИИ-обновление виртуального ассистента для управления с помощью голоса отдельными функциями других своих приложений, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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