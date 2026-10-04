Украинские мошеннические колл-центры активизировались в Швейцарии

Рост числа мошенничеств, предположительно связанных с украинскими колл-центрами, зафиксировала швейцарская межведомственная сеть NEDIK, координирующая работу правоохранителей для борьбы с киберпреступностью, сообщила 4 октября газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
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