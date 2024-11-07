Руслан Смашнёв представил проект закона об ужесточении миграционного законодательства

С докладом он выступил на заседании Совета Федерации Смоленский сенатор Руслан Смашнев представил новый пакет законопроектов по противодействию незаконной миграции, внесённый депутатами Госдумы, на Совете Федерации.
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