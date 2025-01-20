Инаугурация Трампа не исключает риска гражданской войны в США – политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Официальное вступление в должность президента США Дональда Трампа 20 января не исключает впоследствии риска гражданской войны в Америке из-за сохраняющегося раскола во власти и обществе.
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