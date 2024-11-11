Дональд Трамп ранее выиграл президентские выборы в США. Зампредседателя Совета безопасности России написал: «На самом деле смешно смотреть на перепуганные лица европейских дворняжек, которые раньше называли Трампа российским агентом, а теперь мараются, стремясь целовать сапоги своего нового хозяина».
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