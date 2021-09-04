«Ча Шао»: рецепт традиционной китайской свинины

Ингредиенты: мякоть свинины – 1 кг; мед жидкий – 15 мл; рисовое вино – 45 мл; Для маринада: соевый соус – 150 мл; рисовое вино – 90 мл; куриный бульон – 150 мл; сахар – 15 гр; кусочек свежего имбиря мелко нарезанного; лук мелко нарезанный – 1 шт.
Ингредиенты: мякоть свинины – 1 кг; мед жидкий – 15 мл; рисовое вино – 45 мл; Для маринада: соевый соус – 150 мл; рисовое вино – 90 мл; куриный бульон – 150 мл; сахар – 15 гр; кусочек свежего имбиря мелко нарезанного; лук мелко нарезанный – 1 шт.
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