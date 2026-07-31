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Трамп назвал следующую цель ударов по Ирану

Трамп назвал следующую цель ударов по Ирану

США намерены уничтожить весь военный потенциал, которым обладает Иран. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров, трансляцию вел Белый дом на своем YouTube-канале.

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