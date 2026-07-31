Трамп назвал следующую цель ударов по Ирану

США намерены уничтожить весь военный потенциал, которым обладает Иран. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров, трансляцию вел Белый дом на своем YouTube-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии