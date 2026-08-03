Не выполнено требование о предустановке MAX и RuStore: ФАС возбудила дело против Apple

ФАС России возбудила дело против Apple. После предупреждения ФАС компания добавила возможность выбрать российскую поисковую систему, но требование о предустановке на устройства с iOS мессенджера MAX и магазина приложений RuStore осталось невыполненным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии