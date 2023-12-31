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Парламентская газета

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Система ПВО сбила 31 украинский дрон за сутки

Система ПВО сбила 31 украинский дрон за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 31 украинский беспилотник и 14 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха», сообщило Минобороны РФ в своих соцсетях «Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

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