Роспотребнадзор назвал водоемы с фекальными загрязнениями в Республике Алтай

В Республике Алтай обновили список водных объектов, купание в которых опасно для здоровья. В воде нескольких водоемов обнаружили обобщенные колиформные бактерии, бактерии кишечной палочки и энтерококки, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.