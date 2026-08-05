Роспотребнадзор назвал водоемы с фекальными загрязнениями в Республике Алтай

В Республике Алтай обновили список водных объектов, купание в которых опасно для здоровья. В воде нескольких водоемов обнаружили обобщенные колиформные бактерии, бактерии кишечной палочки и энтерококки, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
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