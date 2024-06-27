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Хеллибак во 2-й раз признан лучшим вратарем сезона НХЛ. Он получил 31 первое место из 32 в голосовании генменеджеров

Вратарь «Виннипега» занял первое место в голосовании генеральных менеджеров клубов НХЛ.  Оно проходило после завершения регулярного чемпионата.

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