Экс-премьер Финляндии сравнила Запад с лягушкой в нагревающейся воде

Воздерживаясь от активных действий против Москвы, Запад напоминает лягушку в нагревающейся воде. Об этом на конференции «Ялтинская европейская стратегия» заявила бывшая глава правительства Финляндии Санна Марин, ее слова передает «Европейская правда».
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