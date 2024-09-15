Экс-премьер Финляндии сравнила Запад с лягушкой в нагревающейся воде

Воздерживаясь от активных действий против Москвы, Запад напоминает лягушку в нагревающейся воде. Об этом на конференции «Ялтинская европейская стратегия» заявила бывшая глава правительства Финляндии Санна Марин, ее слова передает «Европейская правда».