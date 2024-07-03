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Шеремет: США хотят устроить на Украине полномасштабную войну ударами по РФ

Шеремет: США хотят устроить на Украине полномасштабную войну ударами по РФ

Страны Запада настроены агрессивно против РФ на Украине, поскольку режим украинского лидера Владимира Зеленского уже "трещит", США хотят придать конфликту новый импульс и перевести его в полномасштабную войну.

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Комментарии
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Вова Рябов
До польской границы чистое поле.по штабу ВСУ в Пентагоне разок на упреждение ударить
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17 час.
ВР
Вова Рябов
Боевые действия должны перенесены на территорию инициатора в резервацию
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17 час.

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