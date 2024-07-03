Страны Запада настроены агрессивно против РФ на Украине, поскольку режим украинского лидера Владимира Зеленского уже "трещит", США хотят придать конфликту новый импульс и перевести его в полномасштабную войну.
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