Что случилось ночью, 19 апреля 2025 года

Россия денонсировала в Баренцевом регионе с Норвегией, Финляндией и Швецией. Речь идет о денонсации соглашения о создании Международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе, а также соглашения между правительствами стран-членов о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации.