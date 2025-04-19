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Что случилось ночью, 19 апреля 2025 года

Что случилось ночью, 19 апреля 2025 года

Россия денонсировала в Баренцевом регионе с Норвегией, Финляндией и Швецией. Речь идет о денонсации соглашения о создании Международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом/Евроарктическом регионе, а также соглашения между правительствами стран-членов о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

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Комментарии
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Татьяна Титова
Учите русский язык, половина слов пропущена, с трудом понимается текст!
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14 час.
вс
владимир сергеев
тесты пишут всякие ИИ , дают несколько вводных фраз и всё...
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14 час.
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