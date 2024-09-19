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Новости экономики России

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Кипрская Roemer Capital выставила оферту держателям расписок Ozon

Кипрская брокерская компания Roemer Capital (Europe) Limited направила предложение держателям американских депозитарных акций Ozon Holdings PLC принять участие в торгах по продаже до 1,1 млн акций за наличные по цене покупки $23,5 за бумагу.

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