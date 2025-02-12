РИА: ЛГБТ-движение ВСУ пополнилось иностранными наемниками ЛГБТ-движение (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в Вооруженных силах Украины (ВСУ) пополнилось иностранными наемниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии