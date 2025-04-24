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Ничушкин забросил 1-ю шайбу в этом плей-офф. Форвард «Колорадо» забил Эттинджеру после сольного прохода в зоне «Далласа»

«Колорадо» уступил «Далласу» (1:2 ОТ, 1-2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил шайбу на девятой минуте первого периода.

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