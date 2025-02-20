Bloomberg: Европа продемонстрировала политическую несамостоятельность

Европейские государства показали свою полную политическую несамостоятельность, пишет Bloomberg.В материале уточняется, что об этом свидетельствуют действия, а также заявления официальных представителей Соединённых Штатов, которые демонстрируют новое отношение американской стороны к ЕС.
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