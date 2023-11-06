2006-й год. Россия вышла из "святых девяностых" и начала подниматься. На Украине прошёл первый "Кучму геть" майдан.
Жванечище у Гордонища
Комментарии
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Сергей Петров
жидовское говнище
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2 д.
Наталия
Возмутительно, что эту сволочь по чьей-то протекции похоронили на Новодевичьем кладбище, да еще и с воинскими почестями! Ни тогда, ни сейчас, нет и не будет этому объяснения.
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2 д.
Алла Тимофеева
Кто платит , тому и лижет... Писатель великолепный , а человечишко гнилое...
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1 д.
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