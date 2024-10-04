Полиция Скотланд-Ярд покрывала домогательства миллиардера за взятки, пишут СМИ

Полиция Лондона Скотланд-Ярд сталкивается с заявлениями о том, что коррумпированные сотрудники помогали владельцу Harrods миллиардеру Мохамеду Аль-Файеду отклонять потенциальные жалобы на его домогательства к женщинам, пишет The Guardian .
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