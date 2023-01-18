Военное обозрение

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Армейский спецназ США испытывает минометы Sling на автомобильной платформе

Армейский спецназ США испытывает минометы Sling на автомобильной платформе

В настоящее время подразделение специального назначения американской армии проводит испытания новой самоходной минометной системы Sling, которая может использоваться силами специальных операций по всему миру.

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