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Тульские новости

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Тульская область выделила больницам дополнительно 250 миллионов на лекарства

Тульская область выделила больницам дополнительно 250 миллионов на лекарства

Дополнительные 250 миллионов рублей выделили больницам Тульской области на закупку лекарств для пациентов.

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