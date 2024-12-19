Кафе на улице Маршала Бирюзова опечатали за антисанитарию

Хорошёвский районный суд на 30 суток приостановил работу кафе на улице Маршала Бирюзова. Как сообщили в пресс-службе столичного Управления Роспотребнадзора, в территориальный отдел пожаловался потребитель, который почувствовал симптомы отравления после обеда.