Кафе на улице Маршала Бирюзова опечатали за антисанитарию

Хорошёвский районный суд на 30 суток приостановил работу кафе на улице Маршала Бирюзова. Как сообщили в пресс-службе столичного Управления Роспотребнадзора, в территориальный отдел пожаловался потребитель, который почувствовал симптомы отравления после обеда.
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