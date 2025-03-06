Не ори и знай болевые точки! Что делать при встрече с агрессивной собакой?

Понять агрессивное ли животное можно по языку тела. В связи с участившимися сообщениями о нападении собак на жителей Свердловской области, «АиФ-Урал» подготовил памятку о безопасном поведении вблизи агрессивного животного.
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