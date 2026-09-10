Самолетный ящик Пандоры Зеленского

Больше недели прошло с того дня, как Зеленский обещал закрыть небо над РФ. Напомню, 1 сентября в своем видеообращении он заявил, что теперь воздушное пространство России «полностью опасное», и призвал иностранные авиакомпании не летать над нашей территорией.