Самолетный ящик Пандоры Зеленского

Больше недели прошло с того дня, как Зеленский обещал закрыть небо над РФ. Напомню, 1 сентября в своем видеообращении он заявил, что теперь воздушное пространство России «полностью опасное», и призвал иностранные авиакомпании не летать над нашей территорией.
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