Пустить на иголки. Подводную лодку "Нерпа", которая несколько лет служила в Индии, решили уничтожить

Такое решение приняли в главном штабе ВМФ России. Окончательный вердикт пока не озвучивали.Главный штаб Военно-морского флота России предложил утилизировать аварийную атомную подводную лодку "Нерпа", которая несколько лет находилась в лизинге в составе ВМС Индии и носила имя "Чакра-2".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии