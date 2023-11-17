Пустить на иголки. Подводную лодку "Нерпа", которая несколько лет служила в Индии, решили уничтожить

Такое решение приняли в главном штабе ВМФ России. Окончательный вердикт пока не озвучивали.Главный штаб Военно-морского флота России предложил утилизировать аварийную атомную подводную лодку "Нерпа", которая несколько лет находилась в лизинге в составе ВМС Индии и носила имя "Чакра-2".