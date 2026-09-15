Политический кризис в Киеве и давление на НАБУ угрожают позициям Зеленского

Политический кризис в Киеве связан с попытками давления на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), что может негативно сказаться на позициях президента Владимира Зеленского.
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