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В России создали совет "по улучшению жизни женщин", который возглавил мужчина

В России создали совет "по улучшению жизни женщин", который возглавил мужчина

В Ростовской области по указу губернатора Василия Голубева создали совет по реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы.

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