Новая схема мошенничества с ЕГЭ: предупреждение от Антона Немкина

Антон Немкин из Государственной Думы предупреждает о новой схеме мошенничества: злоумышленники, представляясь сотрудниками Минпросвещения, обманывают выпускников и их родителей с кодами SMS для «авторизации» на фиктивном портале сдачи ЕГЭ.
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