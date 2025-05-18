Новая схема мошенничества с ЕГЭ: предупреждение от Антона Немкина

Антон Немкин из Государственной Думы предупреждает о новой схеме мошенничества: злоумышленники, представляясь сотрудниками Минпросвещения, обманывают выпускников и их родителей с кодами SMS для «авторизации» на фиктивном портале сдачи ЕГЭ.