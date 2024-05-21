Женщины на заводы: новая реальность украинского трудового рынка

Женщины в Украине все чаще берут на себя физически тяжелую работу из-за отсутствия мужчин. В соответствии с заявлением руководства криворожского сталелитейного завода ArcelorMittal, найм женщин стал для компании вопросом выживания, сообщает Financial Times.
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