Беспутин: пять боксёров в финале — хороший результат, но он мог быть и лучше

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин прокомментировал промежуточные итоги выступления национальной команды после полуфинальной стадии женского чемпионата мира в Нише (Сербия).
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