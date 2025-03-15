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Беспутин: пять боксёров в финале — хороший результат, но он мог быть и лучше

Беспутин: пять боксёров в финале — хороший результат, но он мог быть и лучше

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Александр Беспутин прокомментировал промежуточные итоги выступления национальной команды после полуфинальной стадии женского чемпионата мира в Нише (Сербия).

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