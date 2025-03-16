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Царьград

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Отмена тревоги в Воронеже: Угроза атаки беспилотников ликвидирована

Отмена тревоги в Воронеже: Угроза атаки беспилотников ликвидирована

В Воронежской области успешно отменена угроза атаки малых летательных аппаратов. Губернатор Александр Гусев сообщил в Telegram о снятии тревоги после семичасового предупреждения об использовании беспилотников.

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