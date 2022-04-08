В Приморье госпредприятие сбрасывает сточные воды в рыбопромысловые реки

Суд возложил на власти района обязанность обеспечить очистку сточных вод до нормативов.В Приморье краевое государственное предприятие «Примтеплоэнерго» ежегодно сбрасывает в реки неочищенные стоки, загрязненные хозяйственными и бытовыми отходами.