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В Приморье госпредприятие сбрасывает сточные воды в рыбопромысловые реки

В Приморье госпредприятие сбрасывает сточные воды в рыбопромысловые реки

Суд возложил на власти района обязанность обеспечить очистку сточных вод до нормативов.В Приморье краевое государственное предприятие «Примтеплоэнерго» ежегодно сбрасывает в реки неочищенные стоки, загрязненные хозяйственными и бытовыми отходами.

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