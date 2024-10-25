«Все немцы — варвары и дикари» Пропаганда зверств изменила ход Первой мировой войны. Как работали фейки тех лет?

110 лет назад, в октябре 1914 года, немецкие интеллектуалы опубликовали открытое письмо «К культурному миру» (манифест 93-х) с опровержением обвинений стран Антанты в военных преступлениях и зверствах, совершенных германской армией, особенно в оккупированной нейтральной Бельгии.
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