В России предложили новый подход к выполнению квоты на трудоустройство инвалидов

Минтруд РФ предложил по-новому выполнять квоту на трудоустройство инвалидов Министерство труда и социальной защиты России представило новый подход к выполнению работодателями квоты на трудоустройство людей с инвалидностью.
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