В США признали серьезные проблемы Украины на поле боя

Шеф Пентагона Остин: ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами на поле боя Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами на линии боевого соприкосновения, сообщает The New York Times со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена.