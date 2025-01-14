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В США признали серьезные проблемы Украины на поле боя

В США признали серьезные проблемы Украины на поле боя

Шеф Пентагона Остин: ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами на поле боя Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами на линии боевого соприкосновения, сообщает The New York Times со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена.

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