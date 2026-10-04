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Позитив для оптимистов

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NYT достал «секретный план Путина», а Зеленский атомный аргумент

NYT достал «секретный план Путина», а Зеленский атомный аргумент

  Похоже, Украина заказала в американских СМИ целую серию статей об ужасах российского наступления. И вот уже Нью-Йорк Таймс пишет о перехвате некоего секретного плана РФ с подачи украинских спецслужб.

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