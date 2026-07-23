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Российский боец оценил возможность установки стрелкового оружия прямо на дроны

Российский боец оценил возможность установки стрелкового оружия прямо на дроны

Командир роты беспилотных систем Вооруженных сил России с позывным Легион не исключил, что в будущем стрелковое оружие начнут устанавливать прямо на дроны для уничтожения других беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздухе.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
На любые дроны в России если позволяет грузоподъёмность позволяют установить патроны любого калибра со стрельбой без отдачи... поражая дроны ВСУ на дистанции до 20-30- метров. Чтобы избежать поражения нашего дрона от взрыва дрона ВСУ. РВСН.
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