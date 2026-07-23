Российский боец оценил возможность установки стрелкового оружия прямо на дроны

СХ

Сергей Храмов

На любые дроны в России если позволяет грузоподъёмность позволяют установить патроны любого калибра со стрельбой без отдачи... поражая дроны ВСУ на дистанции до 20-30- метров. Чтобы избежать поражения нашего дрона от взрыва дрона ВСУ. РВСН.