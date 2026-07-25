В аэропорту Нижнего Новгорода ввели особый режим работы

Международный аэропорт в Нижнем Новгороде перешел к работе по согласованию для всех рейсов. Это означает, что взлеты и посадки теперь выполняются только после получения предварительного разрешения от уполномоченных органов.
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