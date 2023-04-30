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Меркель заявила о крайне критическом отношении Зеленского к Минским соглашениям об урегулировании в Донбассе

Меркель заявила о крайне критическом отношении Зеленского к Минским соглашениям об урегулировании в Донбассе

Бывший руководитель кабмина Германии Ангела Меркель указала на крайне критическое отношение Владимира Зеленского к Минским соглашениям об урегулировании ситуации на территории Донбасса.

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